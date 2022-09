Arisa contro Giorgia Meloni sul tema aborto: "Mi fa ridere"

Aborto? Arisa ha le idee chiare sul tema e non coincidono con quelle di Giorgia Meloni. La cantante e professoressa di Amici, infatti, non ha mai nascosto i suoi pensieri politici e già qualche settimana fa aveva detto la sua sul tema famiglia gay dichiarandosi contro le idee della leader di Fratello D'Italia che pensa che i bambini abbiano bisogno di una madre e un padre e non di un genitore 1 e un genitore 2.

Oggi Arisa torna a esprimere il suo pensiero ma lo fa in merito all'aborto e, ancora una volta, attacca apertaente la Meloni dichiarando, nelle sue stories Instagram, che le parole della politica sull'aborto la fanno solo ridere.

L'ex vincitrice di Ballando con le stelle ed ex partner di Vito Coppola con cui ha fatto coppia nel ballo ma anche nella vita, ha pubblicato nelle sue stories Instagram un reel di Freeda in cui Giorgia Meloni dice la sua sull'aborto in Italia e le sue frasi vengono puntualmente smentite dai fatti.

"Guardi che i Italia non mi risulta sia accaduto da nessuna parte che una donna che voleva interrompere una gravidanza non abbia poruto farlo - dichiara la Meloni nel video - Dopo di che il diritto all'aborto in Italia è sempre stato garantito, vabbè hanno avuto delle difficoltà. Mi perdoni ma c'è anche la coscienza delle persone, non è che possiamo costringere le persone a fare cose che non si sentono di fare".

Il video in questione, sembra aver fatto divertire molto Arisa che, non volendo lasciare spazio a dubbi sul suo pensiero politico, ha accompagnato il video con commento molto chiaro. Se nella sua stories precedente aveva scritto, riferendosi a un altro video, "Mi fa troppo ridere", quando si è trattato della Meloni, a caratteri cubitali, Arisa ha scritto "Anche questo".