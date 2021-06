Arisa in piscina, il costume bianco è trasparente: fan impazziti su Instagram

Lei scherza e si definisce con autoironia una "balenottera spiaggiata", ma per i fan Arisa non ha rivali. La cantante ha condiviso su Instagram una serie di scatti in piscina per accompagnare le notizie dei suoi prossimi appuntamenti professionali.

Le foto la ritraggono con un costume da bagno bianco, molto sgambato, e che in virtù del colore lascia ben poco all'immaginazione. "Quanto sei bella" è uno dei commenti più ricorrenti scorrendo le centinaia che in poche ore dalla pubblicazione sono comparsi sotto il post, che ha ottenuto quasi 50mila "cuori".

Pochi giorni fa Arisa si è era mostrata in un altro scatto molto sensuale, con una foto in topless e un invito al body positive. "Ma sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più... Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio".

Arisa torna in tour per tutta l'estate

Domani da Bergamo parte l’Ortica Special Tour, una serie di concerti che vedranno Arisa impegnata tutta l'estate e che la porterano in giro per l'Italia fino al 27 agosto.

Le date degli spettacoli:

sabato 26 giugno – Bergamo, Lazzaretto

venerdì 30 luglio – Ladispoli (Roma), Bosco di Palo

domenica 1 agosto – Partanna (Trapani), Anfiteatro

lunedì 2 agosto – Zafferana Etnea (Catania), Anfiteatro Comunale

martedì 3 agosto – Enna, Castello di Lombardia

venerdì 6 agosto – Travo (Piacenza), Parco Archeologico

mercoledì 11 agosto – Porto Sant’Elpidio (Fermo), Arena Orfeo Serafini

martedì 17 agosto – Reggio Calabria, Arena Alberto Neri

giovedì 26 agosto – Castel di Sangro (L’Aquila), Piazza Plebiscito

venerdì 27 agosto – Ostuni (Brindisi), Foro Boario.