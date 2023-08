Malgioglio come Arisa: "Cerco marito a cui piaccia il mio ciuffo". E arriva la proposta di Pieraccioni

Ieri Arisa ha condiviso alcune foto senza veli con le quali ha lanciato una ricerca al "marito". La cantante, con una storia pubblicata su Instagram, ha poi precisato che non sta scherzando e ha anche scritto l'indirizzo email al quale mandare la propria candidatura previo superamento dei requisiti minimi ("Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio").

Oggi, 29 agosto, con la solita ironia che lo contraddistingue Cristiano Malgioglio ha voluto imitare Arisa e anche lui ha condiviso su Instagram il suo personale annuncio. "Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni - ha scritto il paroliere -. Piacente un po' ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa, simpatica, perfetta e un po' rompi... Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. Ps. Niente fedeltà... Da parte mia di intende. Grazie".

Ovviamente il post ha suscitato moltissime reazione, ha ottenuto in pochi minuti tanti mi piace e altrettanti commenti. Uno in particolare però non può passare inosservato: è quello scritto da Leonardo Pieraccioni. Il regista e attore comico, che sta lavorando al suo nuovo film "Pare parecchio Parigi", ha simpaticamente scritto: "Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto duo!". La scelta di usare le 'd' al posto delle 't' serve a imitare, scrivendo, l'accento di Malgioglio. Al momento il cantautore non ha ancora risposto, chissà se sarà disponibile a fare uno "sgondo" sull'età all'amico Pieraccioni.