Arisa si rivede in tv e si sfoga: "Canto di me**a, dovrei andare a raccogliere patate"

"Certo che a volte canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a! sto profilo così qua, ho spento la tv. Non mi voglio vedere ve lo giuro. Qualcuno è ancora arrabbiato con me? Che spreco di tempo..., parole durissime quelle con cui Arisa ha commentato la sua esibizione a "Tutti i sogni ancora in volo".

Io non mi sento più, inizio a cantare bene poi dopo un po' non si sa che succede ogni volta, sarà che sono stanca mi devo prendere un periodo, forse sarà che devo fare altro... Che cioè, ma che faccio se non lavoro, io lavoro sempre, da sempre. Che faccio? Avete qualche idea, tranne le idee pornografiche. Che potrei fare? Andare a scavare le patate, non sarebbe male. Quando si fa? A settembre, agosto. Forse mi metto le scarpe troppo alte? Boh, ecco le scarpe che mi metto quando mi esibisco e siccome mi piace mangà e quindi...". Quindi prende in mano le scarpe e le fa vedere: il tacco è vertiginoso e anche il plateau. Poi commenta: "Io vorrei andare senza trucco e con le scarpe da ginnastica. Devo trovare un paio di scarpe che mi slancino ma comode".

Dopo alcuni minuti, forse dopo aver visto tutta l'esibizione ha aggiunto: "No dai ho cantato bene, un po' sentimentale, un po' struggente. Talvolta bene, talvolta male... Con me stessa mi arrabbio troppo. Ma perché ci voleva un po' più di vita, qualcosa di caloroso, non giudicante. Non lo so ragazzi, potrei stare meglio, si potrebbe stare meglio tutti...".

Arisa sta vivendo un momento difficile dopo l'intervista che ha rilasciato a Peter Gomez, intervista per la quale lei ha ammesso che non era preparata, le sono state fatte domande che non si aspettava e il modo in cui si è "espressa male e ho detto confusamente quello che io penso e stavo male dentro perché se da una parte era tutta la vita che aspettavo di esprimermi per farvi forza, darci forza, su cose sulle quali io davvero mi reputo dalla vostra parte, dall'altra pensavo che mi sarei dovuta astenere, quindi mi sono a metà e questo 'non dire'".