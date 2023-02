Arisa risponde alle critiche: "Sì, sono boomer e ne sono fiera, io posso essere chi voglio"

Arisa torna a rispondere a chi continua a criticarla per il suo uso dei social un po' troppo da "boomer". La cantante lucana e professoressa di amici, infatti, è solita trascorrere molto tempo sui social e pubblicare costantemente video in cui si sfoga sul momento di vita che sta attraversando, sui pensieri che ha in testa, sui suoi dubbi esistenziali, il tutto buttando qua e là qualche filtro divertente o facendo qualche imitazione simpatica. Un approccio che, però, da molti suoi fan è stato definito "da boomer" quasi come se l'uso dei social di Arisa fosse scorretto e non come dovrebbe essere fatto "per regola". Ma chi è che stabilisce come debba essere usato Instagram o TikTok? Perché non essere se stessi e basta invece che dover seguire delle mode o dei modi di fare stabiliti da regole di marketing? È così che la pensa Arisa che, nella sua ultima storia Instagram, ci ha tenuto a specificare di essere più che fiera di essere una cosiddetta "boomer" e di voler usare i social come un gioco e non come una cosa seria.

"Sì, faccio cose da boomer, sono boomer, con orgoglio - ha ammesso Arisa rivolgendosi ai suoi haters -. Chi l'ha detto che non posso essere boomer? posso essere tranquillamente boomer, io posso essere chi voglio, cosa voglio, in ogni momento, non mi nascondo dietro un dito, sono boomer ma mi piace così perché nella vita ci sono cose che devono rimanere un gioco perché quando le prendiamo troppo sul serio prendono il sopravvento sulle cose che contano davvero e questi social se non li prendi per scherzare, veramente è finita".

Così, Arisa, ha dato una bella lezione ai cosiddetti millennial rimettendoli un po' in riga e dimostrando quanto sia bello essere se stessi e spensierati senza la mania di controllo sull'uso dei social e voler per forza diventare influencer, aumentare i followers o monetizzare.