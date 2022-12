Arisa si mostra in intimo ma le danno della svergognata: "Finirai a fare film porno"

"Eri una donna seria, sei caduta così in basso" è solo una delle critiche rivolte ad Arisa per alcuni scatti sexy pubblicati sul suo profilo Instagram. La talentuosissima cantante lucana e professoressa ad Amici, è da diverso tempo che ha espresso di sentirsi molto più a suo agio con il suo corpo e con la sua sensualità arrivando a non avere più paura di mostrarsi e mostrare anche il lato più provocante di se stessa, oltre a quello dolce che conosciamo tutti.

Arisa, infatti, è da diverso tempo che si lascia andare a scatti sexy che mettono in mostra le sue forme ma questa sicurezza femminile, trovata all'età di 40 anni, sembra proprio non piacere ai suoi fan che, invece, la preferivano "casa e chiesa" come ai vecchi tempi. Sembra proprio che il pubblico faccia fatica ad accettare che Arisa, come donna, possa evolversi ed essere sempre più sicura di sé e del suo fisico prosperoso, al punto da volerlo mostrare a tutti.

La cantante de La notte, infatti, non riesce proprio a far capire ai suoi haters quanto sia bello, da donna, aver raggiunto nuove consapevolezze e non avere più vergogna del proprio corpo con pregi e difetti, e quello che sembrava un bel servizio fotografico da diva è diventato, per lei, motivo di attacco. In tantissimi, infatti, hanno sferrato critiche durissime nei confronti dell'artista, arrivando perfino a darle della svergognata per le sue ultime foto definite troppo "osé".

"Finisci a fare film porno", le ha scritto qualcuno su Instagram, "Da cantante a...boh" è, invece, la critica di qualcun altro e c'è anche chi ha accusato Arisa di voler entrare nel mondo della pornografia mettendo in mezzo perfino Rocco Siffredi: "A quando con Rocco?". Non solo odio per Arisa ma anche tanti commenti di ammirazione. La cantante, infatti, ha ottenuto anche diversi complimenti, alcuni dei quali rivolti alla sua bellissima sensualità che in tanti hanno definito arte pura.