"Mi mancherai ma voglio vederti felice", Arisa a Vito Coppola che parte per Londra

Si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, lui insegnante di danza, lei concorrente. Allora erano solo colleghi ma ci è voluto poco a farli diventare molto più di questo. Prima le voci, poi il flirt, dopo la relazione e infine le smentite, Arisa e Vito Coppola sono al centro del gossip da più di un anno e oggi fanno ancora parlare di loro per la dolcissima dedica che Arisa ha dedicato a Vito in occasione della sua partenza per Londra.

Coppola, infatti, ha deciso di allontanarsi sia la sua ex compagna di ballo che Ballando con le Stelle, il programma che l'ha reso noto e che ha vinto lo scorso anno proprio insieme ad Arisa e lo ha fatto per seguire una nuova avventura professionale fuori dall'Italia. Il ballerino, infatti, è stato notato dai vertici della BBC e diventerà un maestro di danza nella versione inglese dello show di Milly Carlucci, Strictly Come Dancing.

Oggi, Vito, ha preso un aereo per trasferirsi a Londra e non è mancata una dedica dolcissima della sua Arisa. La cantante de La notte, infatti, gli ha dedicato una delle sue stories augurandogli buon viaggio e specificando quanto questa partenza sarà dolorosa per lei ma, nonostante questo, è orgogliosa e felice per Vito.

"La lontananza non supererà mai la voglia di vederlo felice" scrive Arisa sul su profilo Instagram, taggando Vito Coppola e poi esorta i suoi fan a non lasciarlo solo: "Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamolo solo e continuiamo a sostenerlo". "Continuerò a pensarti, con amore" aggiunge, infine, Arisa che ha voluto condividere con tutti le sue emozioni e il suo stato d'animo per la partenza del suo Vito.