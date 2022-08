Arisa invita una fan a cantare "Meraviglioso amore mio" e il duetto è pura magia

Arisa ha creato un momento di pura magia durante uno dei suoi ultimi concerti estivi. La cantante lucana, infatti, alle prese con il suo tour in giro per l'Italia, ha realizzato il sogno di una sua fan proponendole un duetto a sorpresa in uno dei suoi live a Frosisnone. L'interprete de La notte, infatti, si è avvicinata al pubblico e ha indirizzato il microfono verso una sua fan con cui ha improvvisato un bellissimo duetto sulle note di Meraviglioso amore mio, il grande successo musicale della trentanovenne. Tenendosi per mano, guardandosi negli occhi e armonizzando, le due hanno creato un'atmosfera da brividi facendo emozionare tutti, in primis la ragazza protgonista di questo duetto che ha subito pubblicato sul suo profilo Tik Tok il video dell'accaduto.

"Non è razionale, non si può spiegare, chiamale emozioni" scrive la diretta interessata facendo riferimento al testo della canzone interpretata e in pochissimo tempo il suo video fa il giro dei social raggiungendo ben oltre le 10mila visualizzazioni e collezionando tantissimi commenti di fan della cantante che hanno voluto sottolineare quanto l'artista, spesso al centro di polemiche, sia un'anima gentile e soprattutto umile, sempre pronta a regalare ai fan un inaspettato momento di pura magia.

Arisa, proprio come Mahmoon qualche settimana fa, ha saputo ridurre le distanze con il suo pubblico regalando un sogno a una ragazza che ama cantare e ama le sue canzoni e mostrandosi umile, generosa e vicinissima ai tanti fan che la seguono da anni.