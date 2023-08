L'ex di Arisa senza filtri: "Sicuri che le piace l'organo maschile? Bocca mia taci"

Le foto nuda, l'annuncio per pretendenti mariti - "soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile" (in particolare il suo, ndr) ha precisato nel post - e il piccato (per certi versi anche piccante) botta e risposta con Madame. Arisa ha monopolizzato da giorni il dibattito social e, più o meno inconsapevolmente, continua a infiammarlo.

A gettare benzina sul fuoco, adesso, è l'ex fidanzato Andrea Di Carlo, agente di molti personaggi dello spettacolo e legato alla cantante per quasi due anni, fino al 2021. Una storia travagliata la loro, finita bruscamente dopo diversi tira e molla. Di Carlo non è rimasto in silenzio davanti all'ultima sparata dell'ex, lanciando una vera e propria bomba: "Lei lo cerca alfa - ha scritto tra le storie Instagram, condividendo l'esilarante conversazione con Madame - ma siamo sicuri che a lei piace l'organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci".

Dichiarazioni, queste di Andrea Di Carlo, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Secondo il manager Arisa non avrebbe un orientamento sessuale così di ferro come ha scritto, ma giustamente qualcuno fa notare che cercare un uomo etero non significa necessariamente avere dei gusti blindati. Dentro la camera da letto tutto è lecito.