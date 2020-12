Arisa, colpo di scena: si è fidanzata col suo manager. Ecco chi è il fortunato Andrea Di Carlo

Un nuovo amore per Arisa. Si tratta di Andrea Di Carlo, manager ed autore televisivo, che proprio ieri ha ufficializzato la relazione tra le Instagram Stories. Una relazione che è connubio sentimentale e professionale: è proprio lui infatti ad assistere la cantante nei suoi impegni lavorativi, compresa l'esperienza da prof ad 'Amici di Maria De Filippi', il talent show in cui ha debuttato quest'anno.

Arisa e il manager Andrea Di Carlo sono fidanzati

E' dunque probabile che Arisa ed Andrea si siano conosciuti per ragioni professionali. Era stato Rudy Zerbi qualche giorno fa a mettere la pulce nell'orecchio del pubblico, dichiarando in diretta che l'artista si era ufficialmente "fidanzata", poi nel pomeriggio di ieri Di Carlo ha condiviso due foto eloquenti: una in cui bacia la sua amata e l'altra in cui la abbraccia durante un viaggio in ascensore. Inequivocabile il sottotesto, dal momento che a corredo della Stories c'è una delle canzoni più romantiche di Arisa stessa. "Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie", aveva replicato Arisa a Zerbi durante Amici, ma ora è arrivato il momento di gridare l'amore al mondo.

Prosegue così il periodo d'oro di Arisa: oltre alla meravigliosa occasione professionale offertale da Maria De Filippi, oggi Rosalba Pippa, questo il vero nome, può dirsi felice anche dal punto di vista privato. Alle spalle, invece, si lascia due storie importanti: quella storica con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e poi quella con Lorenzo Zambelli, anch'esso suo manager, con cui è durata fino ad ottobre per circa nove anni.

Chi è Andrea Di Carlo, nuovo fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è un agente di volti di spettacolo e autore televisivo. Ha lavorato nella parte autoriale di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai Uno, ed è il titolare di Adc Management, agenzia da cui il programma di Rai1 pesca ospiti tra cui spicca il modello e sex symbol Can Yaman.