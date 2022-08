Arisa: "Forse faccio un figlio da sola. Con gli uomini ho chiuso"

Alla vigilia dei suoi 40 anni che compirà il 20 agosto, Arisa si racconta in un'intervista che affronta il tema dell'amore, della maternità, dei progetti futuri ancora tutti da realizzare. Oggi il capitolo sentimentale è decisamente quello più sofferto, alla luce della recente fine della relazione con Vito Coppola, maestro di ballo di Ballando con le Stelle.

"Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato", dice Arisa al settimanale Oggi descrivendosi come "in convalescenza" dopo la rottura con il fidanzato e certa non di non volere più soffrire: "Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami".

Un figlio sì, ma senza un compagno

A 40 anni il desiderio di maternità c'è, ma proprio per le passate delusioni sentimentali Arisa ammette che un figlio lo farebbe sì, ma senza un compagno, perché "con gli uomini ho chiuso", assicura. "Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli" spiega ancora la cantante.

Riguardo al suo rapporto con le donne: "Neanche stare con loro sarebbe una soluzione" aggiunge, "e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini".

Rispetto alla cura di sé, Arisa spiega di tenere molto alla sua forma fisica e non nasconde di ricorrere alla chirurgia estetica in quanto strumento che - dice - non è da condannare: "Io penso di rifarmi il seno, per ora faccio manutenzione, lipofilling", aggiunge, spiegando di aver accantonato l'idea di un ritocchino al naso. Poi una riflessione: "La verità è che bisogna circondarsi di persone che ci accettano per quello che siamo".