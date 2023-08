Arisa completamente nuda sui social: "Cerco soggetti a cui piaccia l'organo sessuale femminile"

Arisa come la Venere di Botticelli: senza veli, con alle spalle il mare. Così si è mostrata sui social la cantautrice che provocante ha voluto provocare più che con le sue immagini sensuali con la didascalia che ha scritto.

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio" ha scritto Arisa su Instagram. La cantante ha poi aggiunto: "Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre 'verità, corpo, anima, cervello' fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede". L'annuncio matrimoniale, se così può essere chiamato si conclude con "Solo intenzioni serie. No perditempo".

Sotto alle foto che la mostrano nuda sono moltissimi i commenti tra cui quelli di Elisa D'Ospina che si propone di aiutarla a fare i casting: "Amore sui 'soggetti sani' già mi demoralizzerei … Comunque se hai bisogno da amica ti aiuto a fare i casting".

Arisa il 26 agosto si è esibita alla Notte della Taranta a Melpignano, in provincia di Lecce. Oltre a lei sul palco anche Tananai, Raffaella Mannoia, Brunori Sas. Sono state giornate molto piene tra prove di canto e di ballo per Arisa che solo pochi giorni prima si trovava in Sicilia con un gruppo di amici.

Da settembre inizieranno poi nuovi progetti lavorativi per la cantautrice che non sarà più una dei prof di canto di Amici, ma sarà una dei coach di The Voice Kids sulla Rai, programma condotto da Antonella Clerici. La notizia al momento non è ancora stata confermata, ma il ritorno di Anna Pettinelli ad Amici può essere interpretato come un indizio alquanto importante sul dove vedremo Arisa nella prossima stagione televisiva. E proprio Anna Pettinelli sembrerebbe aver iniziato una relazione con l'ex storico di Arisa: Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che è stato legato ad Arisa prima che lei poi incontrasse, a Ballando con le Stelle, Vito Coppola.

L'indirizzo email al quale inviare la candidatura per le nozze con Arisa

Pochi minuti dopo aver condiviso il post con le foto senza veli, Arisa ha voluto ribadire che il suo non era uno scherzo, o almeno questo è quello che è stato scritto. "Vuoi sposarmi? Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove@hotmail.com. It's not a joke (ovvero questo non è uno scherzo, ndr)", questo il messaggio scritto nella storia. Chissà se poi Arisa comunicherà quante persone hanno mandato la propria candidatura alla mail...