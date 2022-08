"Sono donna ma anche uomo", Arisa, nuda, si dichiara gender fluid

Arisa si mette a nudo ancora una volta e conferma di non sentiersi di appartenere a un unico genere. La cantante lucana, che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2009 quando, con un look "casa e chiesa" presentava la sua Sincerità a Sanremo, oggi si è mostrata senza veli sul suo profilo Instagram e ha dichiarato di sentirsi sia donna che uomo.

"Sono donna ma anche uomo e non c'è niente di sbagliato in me", sottolinea Arisa nella caption di un post dove a essere coperte sono solo le sue parti intime e il suo seno e aggiunge di essere "donna ma anche uomo".

Arisa, ha voluto esprimere se stessa senza nascondersi e se in tantissimi hanno commentato il suo post sostenendola e definendola bellissima e meravigliosa, c'è anche chi è rimasto sorpreso e incredulo per le affermazioni dell'ex ragazza di Vito Coppola. Quasi tutti, però, ci hanno tenuto a ricordarle che, al di là del genere a cui sente di appartenere, Arisa non dovrebbe mai sentirsi sbagliata perché ogni persona è perfetta così com'è che sia gender fluid o meno.

Non è la prima volta che Arisa dichiara di non sentirsi appartenente a un unico genere. La tentanovenne e interrpete de La notte, infatti, aveva già parlato in passato del tema, rivelando che uno dei suoi più grandi desideri è sempre stato quello di rinascere, in una seconda vita, come ermafrodita, perché così sarebbe stata "tutto" e non solo una cosa. Nel 2020, poi, Arisa aveva anche parlato di bisessualità affermando di subire, a volte, il fascino femminile e di voler provare un'esperienza sessuale con una donna.