Arisa rivela: "I genitori di Wax mi hanno fatto un regalo preziso". L'aneddoto dopo Amici

(Nel video in alto, al minuto 13.00 Arisa mostra il regalo)

Prosegue anche dopo la fine di Amici il rapporto tra Wax ed Arisa, rispettivamente allievo e professoressa nell'accademia di Canale 5. A suggellare il rapporto tra i due è arrivato anche un regalo, anzi due. A raccontarlo è stata la stessa cantante durante l'ultima puntata di Verissimo, dove entrambi sono stati ospiti di Silvia Toffanin per tracciare un bilancio del percorso affrontato insieme. L'ultima puntata di Amici è andata in onda domenica scorsa, ma è stato proprio subito dopo la diretta che Wax e la sua famiglia hanno voluto ringraziare a modo loro la prof. "Wax", spiega Arisa, "Mi ha regalato la maglia della finale e non solo. I suoi genitori mi hanno inviato un braccialetto". Un dono che vale doppio se si pensa che a realizzarlo è stato lo stesso papà del 20enne, che di professione è gioielliere. Una famiglia di artisti, la loro: papà artigiano, mamma pittrice e figlio cantante.