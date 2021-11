Arisa si consola con Andrea Iannone: due di picche per entrambi?

A Ballando con le stelle non è così raro che tra maestri e allievi esploda la passione, in alcuni casi anche l'amore. Il programma di Milly Carlucci ha visto nascere diverse coppie e tramontarne altre, da Natalia Titova e Massimiliano Rosolino - ancora felicemente innamorati dall'edizione del 2006 e genitori di due bambine - a Sara Di Vaira e Marco Delvecchio, che si sono detti addio nel 2014, due anni dopo il loro colpo di fulmine sulla pista del talent, fino a Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, durati da Natale a Santo Stefano e protagonisti di un avvincente triangolo con Stefano Oradei, allora compagno della ballerina che fece un '48 quando uscirono le prime foto rubate (e bollenti) tra lei e l'ex calciatore.

In questa edizione, ancora tiepida in quanto a gossip, sono due le coppie che potrebbero regalare pepati siparietti, quella formata da Arisa e Vito Coppola - new entry nel cast dei professionisti, già amatissimo dal pubblico - ma anche Lucrezia Lando e Andrea Iannone. Mentre la cantante si è già apertamente dichiarata al suo maestro, tra il serio e il faceto (ma secondo noi più serio), il pilota di Moto Gp mantiene un certo aplomb, anche se certi sguardi di fuoco con la sua partner sono evidenti anche al più pudico e ingenuo seduto all'ultima fila dello studio. Nessuno scatto compromettente finora, solo voci di corridoio che vorrebbero i due molto vicini, anche se nessuno di loro fa ancora il primo passo, se non di cha cha. Insomma, Arisa e Iannone, almeno momentaneamente, incassano il due di picche e si consolano con una cena in uno dei locali più alla moda di Roma. Un tête-à-tête condiviso sui social, chissà forse anche per dare una svegliata ai rispettivi ballerini e ambiti flirt. Per ora, però, l'unica sveglia che suona è quella la mattina presto per andare in sala prove.

Arisa e Andrea Iannone, con loro anche il rapper Fasma