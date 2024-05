Arisa: "Per un uomo sono ingrassata 13 chili. Raccontavano che bevevo, che ero fuori di testa"

Impossibile dimenticare l'annuncio, senza veli, che Arisa ha pubblicato lo scorso anno d'estate. Un appello destinato a "soggetti a cui piaccia l'organo sessuale femminile". Un gesto che fece molto discutere e a cui in molti hanno risposto: "Ho ricevuto 1.000, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti", ha dichiarato al Corriere della Sera.

Quello tra Arisa e l'amore è un rapporto che spesso l'ha fatta soffrire, ma oggi sembrerebbe aver trovato un equilibrio. Il matrimonio continua a essere un suo desiderio, ma al momento non è nei suoi programmi. Le nozze sono "l’unico momento in cui sei autorizzata a sentirti una principessa. Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno". Un cambio radicale per lei che per l'amore ha fatto anche pazzie, da sua stessa ammissione.

"Vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di Sincerità. Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene. Eppure mi dicono: 'Rosalba, sistemati, trovati un uomo con una posizione, finisci di fare la trottola'. Ogni tanto anche mamma: 'Cercati qualcuno che può badare a te'. Ma io non aspetto uno che mi mantenga o mi risolva i problemi, ma che renda i momenti liberi più divertenti e smorzi quelli di tensione. Però mi scelgo sempre spiriti liberi come me e finisce che non ci si trova". Adesso non è innamorata e pensa solo al lavoro, all'ultimo disco ed è "entusiasta della mia nuova squadra. Lavoriamo senza sosta per creare bellezza. La tv mi piace, però la musica è il mio fulcro, ho bisogno di cantare".

"Per essere amata farei qualsiasi cosa"

In merito al famoso annuncio pubblicato sui social ha poi voluto aggiungere che solo gli uomini risolti desiderano una "donna intelligente e io lo sono. Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa". E questo suo trasformismo l'ha portata a snaturarsi: "Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. “Ti preferisco curvy”. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle". Anche perché "se sto con un uomo, ho occhi solo per lui. Se si guarda intorno o fa apprezzamenti su altre donne, ci soffro, non lo capisco. La verità è che l’amore non è una cosa per tutti, non è dividersi l’affitto".

"Raccontavano che bevevo, che ero fuori di testa"

Nel corso della sua vita, e carriera, ha subito molte cattiverie: "Tante, ma salutari. Ti fanno capire cosa non devi fare. Papà dice che la gente che ti fa del male, ti educa, ti insegna a vivere. Raccontavano che bevevo, che ero fuori di testa, invece eccomi qui. Mi sono difesa con i fatti. Sto sul pezzo, più parlano male di me e più mi motivano". Oggi vorrebbe "più attenzione per le canzoni che ho scritto, racconti di vita".

Si sé ha mostrato solo ciò che voleva e infatti al Corriere, per la prima volta, ha rivelato di aver aperto un "negozietto di roba usata a Milano, via di San Gregorio, ci sono anche capi miei che magari costavano tanto, però ho scelto un prezzo politico, mi piace che qualcuno possa sentirsi me".