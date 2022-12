"Lupa scintillante", "Bona", "Triste". Arisa pubblica i messaggi che riceve in privato

Tra i personaggi che più di tutti sono attivi sui social c'è senza dubbio Arisa, che col suo piglio irriverente e la sua sensibilità fuori dal comune, stuzzica i follower alternando intepretazione di brani romantici e foto super sexy. Motivo per cui la cantante oggi, durante un viaggio in treno, ha voluto mettere alla prova i suoi seguaci per vedere quanto loro abbiano capito del suo carattere, avendoglielo lei mostrato da sempre senza filtri.

Questo pomeriggio l'artista 40enne ha infatti condiviso un box domande sul suo profilo di Instagram, interrogando i fan. Un modo per ingannare il tempo durante il viaggio. "Scrivimi tre aggettivi con cui mi definiresti a primo acchitto, senza conoscermi", ha scritto. E le risposte sono arrivate a fiumi. C'è chi ne sottolinea la sensualità. "Carismatica, gentile, misteriosa, fatale", scrive qualcuno. Qualcuno semplifica in "Bona bona bona", "Stupenda". Altri riconoscono in lei una vena malinconica. "Sola, triste e sensibile". Il più particolare è "Lupa scintillante", "Lupa per per il tuo istinto materno", tiene a precisare il follower. Risposte di cui Arisa sembra soddisfatta ed in cui si riconosce, poiché ringrazia tutti. Una bella rivincita.

Proprio qualche tempo fa, al contrario, Arisa aveva voluto denunciare invece i messaggi di offese ricevuti da parte di alcuni uomini. Lo aveva fatto nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 dicembre, a voler dimostrare quanta strada ancora c'è da fare per la parità. La cantante, che negli ultimi tempi si è mostrata più volte in abiti succinti, oppure in intimo, liberamente come ogni donna deve essere libera di poter fare, era stata attaccata duramente.

Nel video in basso, i messaggi ricevuti da Arisa