"Ultimamente mi sento ridicola", Arisa non si piace e si sfoga sui social

Arisa torna a far parlare di sé lasciandsi andare in uno sfogo a cuore aperto sui social. Con la sua solita schiettezza, la cantante lucana ha rivelato, a tutti, di non piacersi molto ultimamente arrivando perfino a dire di sentirsi ridicola.

"Ultimamente mi sento ridicola" ha, infatti, dichiarato l'ex fiamma di Vito Coppola che, sulle sue stories su Intragram ha fatto un lungo flusso di coscienza mostrando un certo malcontento rispetto a se stessa, alla sua vita e alle ultime perfomance della sua nuova hit estiva Tu mí perdícíon.

Il tutto è iniziato quando Arisa ha chiesto ai suoi fan se avevano apprezzato la sua nuova canzone e dopo aver rivisto la sua performance in TV durante il Tim Summer Hits l'ha commentata in modo molto autocritico: "Il problema è che quando canto in playback mi vedo un po' ridicola. E dato che non devo cantare faccio delle mosse ma poi mi dico, ma dove vai? Però il pezzo è bello dai" e dopo queste parole, la trentanovenne ha continuato riferendosi alla sua ultima esibizione live: "Stasera ho cantanto a Teramo, anche lì un po' ridicola, non ho cantato in playback ma comunque un po' ridicola, ultimamente mi sento un po' ridicola".

Arisa decide di mostrare il fianco e non nascondersi dietro le apparenze ma non può che concludere il suo sfogo con un bel "Ma che mi frega, io ci metto tutto l'amore che posso, ridicola nel mio amore ridicolo" e, con un sorriso, saluta i fan.