Arisa si mette completamente a nudo e rivela: "Ho passato un periodo molto duro"

Arisa torna a provocare e far parlare di sé, dopo i continui tira e molla con Vito Coppola, mettendosi completamente a nudo su Instagram. L'artista, infatti, ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale, una foto di se stessa, nuda, con il seno e le parti intime coperte solo da delle mani che indossano guanti fuscia e neri e lo ha fatto per lanciare il suo nuovo singolo Tu mí perdícíon che uscirà domani. La cantante de La notte, infatti, ha voluto annunciare l'arrivo della sua nuova canzone con un post molto particolare dove, oltre a mostrare le sue forme e ad annunciare la sua nuova hit estiva, ha condiviso pensieri molto profondi rivelando ai suoi fan di aver passato un periodo molto difficile nella sua vita privata dove, a detta sua, avrebbe versato molte lacrime a causa di una "fissa" che le avrebe rubato il sorriso.

Ora, però, Arisa dice di stare meglio e si sente trasformata sia esteriormente (con un nuovo taglio di capelli) sia internamente affermando che per lei l'amore, adesso, "vibra a una frequenza diversa". Inoltre, Arisa, ammette di aver scoperto il vero amore per la prima volta (che si riferisca a Coppola?) e di aver scoperto di essere una donna in grado di dare tanto alla coppia nonostante l'esito di questa relazione non sarebbe stato dei migliori.



"Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi - commenta Arisa - Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte".

La cantante lucana ha poi spiegato che la sua nuova canzone raccona la storia del suo amore "che non cede più al dolore ma neanche si dissolve. Resta dentro, fortifica".

Il lungo post di Arisa si conclude, infine, con un consiglio spassionato per tutte le ragazze e i ragazzi con il cuore spezzato: "Che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l'amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera"