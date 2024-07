Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa

Arisa innamorata, come non si vedeva da un po'. Dopo la fine della relazione con il manager Andrea Di Carlo e la cotta per il ballerino Vito Coppola, suo partner a Ballando con le stelle, la cantante sembrava aver rinunciato all'amore. E invece ecco che il suo cuore è tornato a battere.

Su Instagram le presentazioni ufficiali. Arisa ha pubblicato un post con una serie di foto e video in dolce compagnia di Walter Ricci, cantante e musicista: "Due luglio. Assisto al primo concerto del mio amore - dice ai follower, mentre si riprende con il telefono insieme a lui nell'ascensore dell'hotel - Sarai bravissimo. Non vedo l'ora". Baci e carezze non mancano, tra i due la complicità è alle stelle. "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste" ha scritto ancora la cantante lucana per invitare i fan a un altro concerto del fidanzato: "Stasera all'ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C'è bisogno d'amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica".

Chi è Walter Ricci: età, lavoro, profilo Instagram

Walter Ricci è un musicista e cantante. Nato a Napoli nel 1989 (ha 35 anni), si appassiona alla musica fin da giovanissimo ed è il jazz ad attrarlo principalmente. Nel 2006 vince il "Premio Nazionale Massimo Urbani" e inizia definitivamente la sua carriera da jazzista, ma non solo. La sua carriera spazia fino al pop e nel 2009 arriva la sua prima partecipazione televisiva, a Domenica In, come vocalist dell'orchestra diretta da Pippo Caruso.

Spaziando dal jazz al pop, Walter Ricci duetta con i più grandi musicisti del mondo come Dedè Ceccarelli, batterista di fama mondiale che ha collaborato anche con Ray Charles.

Su Instagram Walter Ricci ha oltre 44 mila follower ed è molto attivo. Condivide principalmente la sua passione per la musica e gli impegni che lo portano in giro per l'Italia e anche all'estero. Sono tanti i video in cui suona il piano, tra le foto più belle invece c'è quella con Tony Renis, che lui chiama "zio Tony".