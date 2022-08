Arisa cambia (ancora) look. Sotto il berretto spunta il nuovo colore di capelli

Arisa ha cambiato look, ancora una volta. La cantante lucana e trasformista in fatto di stile, ha appena sfoggiato un nuovo colore di capelli nella sua ultima storia Instagram dove, sotto il berretto, spunta un frash haircut e un colore di capelli nuovo di zecca. Di che colore si è fatta Arisa i capelli? Dopo aver provato il rosa, il castano, il nero e molto altro ancora, la vincitrice di Sanremo e paladina del gender fluid, ha scelto un bel biondo platino per concludere la stagione estiva. Sotto il suo cappellino, che negli ultimi mesi è diventato il suo accessorio iconico da cui non si separa neanche sul palco, spuntano dei capelli cortissimi e biondo platino che dà alla trentanovenne, una ventata di novità e freschezza.

Arisa è nota a tutti per i suoi repentini e continui cambi look. La cantante e, da qualche anno insegnante di canto ad Amici, ama giocare con le lunghezze, i colori e abiti che variano dal super sexy al "casto" per poi mostrarsi anche completamente nuda a seconda di come si sente di apparire in quel preciso momento della sua vita. Sempre fedele alla sua essenza e alle sue emozioni, Arisa non ha paura di mostrarsi con o senza veli e di far vedere chi è dietro le apparenze.

La cantante ed ex vincitrice di Ballando con le Stelle, inoltre, aveva rivelato, recentemente, di soffrire di una particolare malattia, la tricotillomania, un disturbo causato da stress che la porta a strapparsi i capelli ed è per questo che l'ex fidanzata di Vito Coppola porta spesso parrucche mantenendo i suoi capelli naturali cortissimi e colorandoli di tanto in tanto come questa volta che li ha trasformati da neri a biondissimi.