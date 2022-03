Arisa a Pechino, le foto scatenano i fan: "Come sei magra, ma sei tu?"

Arisa si trova in Cina, a Pechino, per lavoro. Non sta condividendo molte foto, ma oggi ha pubblicato tre foto mentre sta facendo la spesa. Vestita con un tubino attillato nero, grigio e bianco perfetto per risaltare il fisico. Impossibile non notare quanto sia dimagrita.

Sono stati molti i fan che si sono accorti quanto il suo fisico, noto per curve, sia cambiato. Prima di questo viaggio la cantautrice aveva seguito un percorso benessere in un centro specializzato per il dimagrimento.

I commenti dei follower alle foto di Arisa

"Ma sei tu?", "Che dieta fai?", "Una trasformazione incredibile", "Quanto sei magra", questi sono alcuni dei commenti sotto la foto di Rosalba, in molti però non badano al peso e le dimostrano il loro affetto parlando della sua musica e della sua bellezza come artista. Tra i molti commenti belli, ce ne sono anche alcuni brutti come chi giudica il suo cambiamento stilistico: "Prima era grassa con occhiali e cantava Sincerità parlando in modo stranissimo... in modo curioso apportando interesse e facendo parlare di sé. Adesso tutta figa.