Arisa in lacrime sui social: il messaggio per i fan

"Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?": inizia così la riflessione che Arisa ha affidato a Instagram, a corredo di una foto che la mostra con il volto corrucciato e gli occhi segnati dalle lacrime. La cantante, prossima alla partecipazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, non spiega i motivi che hanno causato la sua sofferenza, solo procede nel suo pensiero che si concentra sull’importanza di mantenere sempre una certa positività.

"Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre", scrive ancora, concludendo il sibillino messaggio con il post scriptum: "Non piango mai due volte per la stessa cosa".

Arisa in lacrime su Instagram per l’ex fidanzato?

Tanti sono i fan che stanno commentando il post con messaggi di affetto e di vicinanza, mentre le cause di una tristezza così condivisa si indagano senza trovare alcuna risposta, almeno per il momento. Visto l’imminente impegno professionale nel programma di Rai1 che sulle storie Instagram la mostra entusiasta durante le prove con il ballerino Vito Coppola, si può pensare che il motivo della malinconia di Arisa sia di natura sentimentale… La vita privata della cantante, infatti, ultimamente è stata alquanto movimentata, segnata da un rapporto intermittente con Andrea Di Carlo che ormai pare proprio essere definitivamente diventato ex fidanzato. È delle ultime ore la notizia che il manager sia adesso legato a una donna, Elisa, professione psicoterapeuta, rapporto che archivia quello con la cantante.