"Con quel pigiama sei int**mbabile", la riposta di Arisa è epica

Arisa è una delle voci più belle del panorama musicale italiano ma anche una delle personalità più chiacchierate. Un po' per il suo essere naïf e allo stesso tempo irriverente, un po' per quel suo non avere peli sulla lingua e il suo mettersi a nudo - letteralmente e figurativamente - ma Arisa sa sempre come far parlare di sé. E non solo sa come finire al centro dei riflettori, sa soprattutto dare delle risposte epiche a chi la critica, alcune delle quali diventate storiche.

L'ultima? Quella che ha dato a chi l'ha criticata per il pigiama indossato ieri sera, dopo la sua esibizione a Selinunte nel mega concerto contro la mafia. Collegatasi sui social, come è solita fare, Arisa ha avviato una conversazione con i suoi followers mentre era già in pigiama e pronta per andare a dormire. Ha chiesto loro di raccontarle come era stato il loro primo bacio commentando ogni risposta ricevuta ad alta voce.

Ed è stato proprio durante queste stories che Arisa ha ammesso di avere ricevuto commenti poco carini sul suo look, critiche a cui, ormai, è più che abituata. ""Con quel pigiama sei int**mbabile", le ha detto, infatti, un utente che l'ha vista in diretta su Instagram struccata e con un pigiamone pieno di disegni dando per scontato che questo sia il motivo per cui l'artista lucana è ancora single.

Arisa, però, non è rimasta in silenzio e ha messo a tacere l'hater con una risposta letteralmente epica.

La 41enne, infatti, ha inquadrato l'altro lato del letto e ha affermato: "Sì sono int**mbabile ma guarda, non c'è nessuno quindi chi se ne frega". Così, con la sua schiettezza e autoironia, Arisa si è ripresa il palcoscenico e ha continuato il suo spettacolo social, mettendo a tacere i soliti leoni da tastiera.