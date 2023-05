"Sei in attesa del principe azzurro?", la risposta (ironica) di Arisa è da incorniciare

Quante volte, le ragazze single, se lo sono sentite dire da genitori, zii, amici già fidanzati: "Quando arriva il principe azzurro?". Una frase ormai iconica e riproposta, ogni anno, dalle famiglie durante le feste comandate o gli eventi importanti con i parenti. Dal Natale alla Pasqua al matrimonio di qualche cugino, la domanda sul fidanzato - identificato dall'immaginario collettivo come "principe azzurro" - sembra quasi obbligatoria per tutte quelle ragazze che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Tra queste c'è anche Arisa.

Ebbene sì, perché la cantante lucana non è affatto immune alle domande sul "principe azzurro", soprattutto adesso che, dopo il flirt con Vito Coppola ormai sfiorito, è single da un po' di tempo. E proprio nel bel mezzo di un box di domande lanciato su Instagram dalla cantante, è arrivata, seppur indirettamente, questa domanda ad Arisa con il commento di una fan che le faceva notare che lei fosse, proprio come Arisa, in relax sul divano con il pigiama in attesa di un principe azzurro. E la professoressa di Amici che, con l'ironia, ci va a braccetto, ha dato una delle sue risposte "perfette" a questo commento lanciando anche un bellissimo messaggio di indipendenza femminile.

"Ah tesoro, allora tu hai la stessa modalità mia di attesa del principe azzurro, divanata - ha detto Arisa -. In attesa, aspetta e spera, mo entra dalla finestra. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non arriva? E sticaz*i!»

Così, Arisa ha detto la sua e specificato che, se non dovesse trovare un fidanzato, non cambierebbe nulla perché la sua vita è già completa così com'è con la sua musica, il suo lavoro e il grande amore dei suoi fan.