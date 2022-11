Arisa sui ritocchini anti-age: "Volersi bene ogni tanto ci sta"

"Volersi bene ogni tanto ci sta", è così che la pensa Arisa sui ritocchini anti-età e sui trattamenti estetici fatti dalle donne per migliorare l'aspetto della propria pelle e contrastare quelle rughe d'espressione provocate dal passare del tempo. La cantante, che da pochi mesi ha compiuto 40 anni, ha rivelato qual è la sua opinione sul prendersi cura del proprio aspetto fisico ammettendo non ci sia nulla di male nel dedicare tempo e soldi per ridurre gli inestetismi della pelle a cui vanno incontro le donne, passati i 30 anni, e prendersi cura della propria estetica.

Sempre onesta e spesso trasgressiva per i suoi look osé e alcune dichiarazioni spiazzanti, Arisa non ha mai negato di aver ricorso a qualche ritocchino estetico, come quello alle labbra e sul sul profilo Instagram non nasconde di frequentare spesso centri estetici per ricorrere a filler, peeling e altri trattamenti anti-age per sentirsi meglio con se stessa e il suo aspetto fisico.

Oggi stesso, la professoressa di canto di Amici, si è ripresa mentre si trovava nello studio della dottoressa che si prende cura della sua estetica e ha dichiarato che secondo lei è giusto che una donna si voglia bene e si prenda cura di sé dentro e fuori.