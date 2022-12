Il cantante Sam Smith in perizoma leopardato. Arisa: "Che adorabili tettine"

Non ha paura di mostrarsi in abiti succinti il cantante non binario Sam Smith. Ed Arisa, collega italiana, apprezza. Nei giorni scorsi l'artista britannico - fresco dell'uscita dell'ultimo viralissimo brano "Unholy" - si è immortalato mentre trascorreva le vacanze natalizia in mezzo al mare ben munito di uno slip leopardato super sexy. Immagini che lasciavano ben poco all'immaginazione e che hanno invece scatenato l'immaginazione di Arisa stessa: "Che adorabili queste tettine", ha scritto l'artista 40enne in calce al post di Instagram.

Trent'anni appena compiuti, Smith ha fatto coming out come persona non binary nel 2019. "Mi sono sempre sentito queer - ha spiegato in quell'occasione - Mi sono sempre sentito di un genere non conforme. E mi sono sempre sentit? non binary trans. Per tutta la mia vita". Non a caso il nuovo duetto è con la popstar transgender Kim Petras.