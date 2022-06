Arisa, rivelazione shock sull'amore: "È essere schiavi di qualcuno, come dice il Vangelo"

Voce angelica, personalità eclettica, un'incredibile capacità camaleontica che la porta a essere la ragazza timida della porta accanto e subito dopo la donna sexy che non avrebbe problemi a lavorare insieme a Rocco Siffredi. Stiamo parlando di Arisa, un'artista a tutto tondo che, ogni volta che mette piede in TV o sui social media, fa parlare di sé. Che sia per il nuovo taglio o colore di capelli, per i suoi tira e molla con Vito Coppola o per qualche frase scomoda o inaspettata Arisa lascia sempre il segno e l'ho ha fatto anche ancora una volta. In un'intervista con La Stampa, in occasione della sua presenza al Mix Festival di cinema Lgbtq+, la cantante de La Notte ha parlato di diversi temi tra cui anche l'amore e si è lasciata andare a un commento che ha lasciato tutti senza parole.

Riferendosi al suo brano, Altalene, tratto dal settimo album dell'artista, Ero romantica, Arisa ha specificato che a lei non interessa l'amore tossico, di cui parlano ormai tutti, ma un altro tipo di amore, quel precetto di cui parla il Vangelo e secondo cui "la vera libertà sta nel decidere di essere schiavi di qualcun altro".

Arisa e il suo rapporto con la comunità Lgbtq+

La cantante, inoltre, eletta Queen of Music al Mix Festival di cinema Lgbtq+ ha specificato, sempre a La Stampa, di sentirsi più "a casa" nella comunità Queer perché composta da persone che accettano quello che sono e hanno trascorso tanto tempo con se stesse per fare una cosa, a detta sua, difficilissima, cioè: capirsi.

"Le fiabe con il principe azzurro sono una rovina", ha poi aggiunto.