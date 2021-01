Arisa, passione alle stelle col nuovo fidanzato: il selfie (a letto) è bollente

Passione alle stelle per Arisa e il nuovo fidanzato Andrea Di Carlo. Lo racconta l'ultimo selfie condiviso dalla cantante su Instagram: una foto in cui i due, nudi, si immortalano in un abbraccio bollente a letto. A condividerlo è proprio la cantante, che ufficializza così la relazione fino ad oggi annunciata solo dall'uomo, di professione manager e nuovo agente dell'artista.

Arisa e Andrea Di Carlo fanno coppia ufficialmente da un paio di settimane. A rivelare la nascita della complicità è stata proprio una fotografia condivisa sui social dall'uomo, in cui i due erano ripresi durante un momento di tenerezza in ascensore. Ed oggi la complicità sarebbe tale da volerla gridare al mondo.

Chi è Andrea Di Carlo, nuovo fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è un agente di volti di spettacolo e autore televisivo. Ha lavorato nella parte autoriale di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai Uno, ed è il titolare di Adc Management, agenzia da cui il programma di Rai1 pesca ospiti tra cui spicca il modello e sex symbol Can Yaman.

Alle spalle, invece, Arisa si lascia due storie importanti: quella storica con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e poi quella con Lorenzo Zambelli, anch'esso suo manager, con cui è durata fino ad ottobre per circa nove anni.

In basso, il selfie di Arisa con il fidanzato