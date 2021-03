Arisa, décolleté in primo piano sui social: "Odiavo il mio seno, oggi amo anche le smagliature"

La cantante lancia un messaggio di body positive su Instagram. E ottiene oltre 70mila like in poche ore

Arisa e il body positive. Dopo i messaggi lanciati in passato a proposito dei ritocchini al viso (di cui ha spiegato di essersi pentita), oggi la cantante invita nuovamente le donne ad imparare ad apprezzarsi nella propria normalità. Nella serata di ieri l'artista 38enne ha condiviso un post in cui immortala il seno su Instagram, confidando quanto sia stato complicato negli anni imparare ad accettarne le dimensioni.

Arisa e le foto del seno sui social

"Quando ero piccola il mio seno era un grande problema - scrive Arisa sui social - Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E? meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In piu? Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere".

Il supporto del fidanzato (e manager) Andrea

Andrea, in particolare, è Andrea Di Carlo, ovvero il manager e fidanzato con cui Rosalba (questo il vero nome di Arisa, ndr) fa coppia da alcuni mesi (e con cui pare stia già pensando alle nozze). "Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perche? mi affranca del dubbio di non esserlo, ed e? un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire piu? sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di cio? che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’e? tanto da vivere".

Infine, dopo una riflessione intima, arriva la conclusione irriverente, come nel suo stile: "Vi piacciono le mie tette?"