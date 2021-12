Arisa rivela: "Serena Bortone mi ha un po’ ferita"

Arisa si gode alla grande la soddisfazione di aver trionfato nella 16esima edizione di Ballando con le stelle. La gioia di un’esperienza totalizzante che l’ha scoperta più incline al ballo di quanto pensasse, la sintonia con il suo partner Vito Coppola cresciuta nel tempo, le emozioni suscitate da un percorso lontano da quello inerente al canto sono stati i temi affrontati nel corso di un’intervista che ha anche svelato un dettaglio non così piacevole come quelli che hanno contraddistinto l’ultimo periodo.

“Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna” ha raccontato al Corriere della sera la cantante parlando della domanda che la conduttrice di Oggi è un altro giorno le ha posto parlando del suo nuovo approccio alla femminilità.

L'esclusione da Sanremo

Quanto alla sua esclusione da Sanremo 2022 rivelata nel corso dell’ultima puntata di Ballando: “Lo avrei fatto volentieri, sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno”, ha aggiunto: “Mi è venuto spontaneo parlarne, non c’è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, “Ero romantica”, è autoprodotto, ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio”. Per Arisa, tuttavia, l’amarezza resta circoscritta solo a questi momenti, piena com’è di emozioni che restano ricordi indelebili: l’incontro con il padre sulla pista del dance show prima tra tutte, seguita dall’intensità della relazione con Vito e dalla gioia per la vittoria inaspettata.