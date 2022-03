Arisa mostra i suoi sex toys, inondata di messaggi: "Se vuoi vengo a casa tua"

Pulizie di primavera a casa di Arisa. La cantautrice, anche se siamo a marzo, ha messo in ordine l'armadio e tra un maglione e un paio di jeans ha trovato una busta del piacere. Dentro questo sacchetto sono conservati dei sex toys che Arisa mostra senza problemi nelle storie Instagram.

Molto divertente la conversazione avuta con la collaboratrice domestica alla quale sottolinea il fatto che le pile sono scariche, la donna le risponde "bisogna usarli a mano". Entrambe scoppiano a ridere e la cosa sembrava finita lì. La cantante invece, nelle storie successive, rimprovera i suoi fan per essere troppo eccitati e chiede di essere più "carini".

I messaggi con avances a Arisa

"Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua etc. Ma non potete essere un pochino più carini?", con queste parole la cantante ha redarguito alcuni follower.

E poi ha aggiunto: "I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys... A me non manca niente, niente... capito?!".