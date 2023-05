Arisa: "Vorrei innamorarmi, ma se continuo con le pretese rimarrò zitella a vita"

Arisa è in un momento della sua carriera in cui sente di avere molto da dare, non vuole fermarsi, vuole solo pensare al futuro. Guardando al passato si è resa conto di essere "scappata tante volte perché non mi sentivo all'altezza oppure pretendevo di essere amata come volevo io, ma le persone ti amano come possono. Accettare questa cosa è sinonimo di crescita. A 40 anni l'ho accettato". Ora Arisa oltre alla carriera vorrebbe anche innamorarsi, al momento è single dopo l'ultima e sofferta storia-non storia d'amore che ha avuto con Vito Coppola: "Vorrei una cosa bella, semplice, reciproca, con una persona che abbia voglia di costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretese rimarrò zittella a vita".

Arisa e il suo futuro a Amici

Nel suo futuro vorrebbe cantare in tutto il mondo "questo è il desiderio più grande che ho. Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all'estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico". Anche quest'anno è stata uno dei volti del talent di Canale 5, Amici, il rinnovo non sembrerebbe così scontato e la cantante precisa: "Sto aspettando di parlare con la produzione di Amici, se mi vogliono ancora dobbiamo trovare una maniera in cui io possa dare anche le mie cose. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare. Anche se a Maria devo davvero tutto: mi ha rimesso al centro, ha fatto conoscere al pubblico una parte di me che non si conosceva e mi ha riportato ad avere un contatto con le persone che secondo me un pochino si era perso". Sanremo? "Troppo presto per dirlo".