Arisa, via il reggiseno: la foto in topless è virale

Applauditissima a Ballando con le Stelle, Arisa prepara il ritorno discografico con Ero Romantico, sua nuova fatica in uscita il 26 novembre. Per il lancio dell'album la cantante si è letteralmente messa a nudo sui social.

Promozione bollente

Capelli biondi e topless Instagram per l'ex professoressa di Amici, con il seno parzialmente coperto dal braccio sinistro. "C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta", ha scritto Arisa, raccogliendo una quantità infinita di like e commenti. Pura e semplice promozione per la cantante, che ha espresso un desiderio: "Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore".

Il ritorno discografico

Ero Romantica, nuovo disco di Arisa, è stato anticipato dai singoli “Potevi fare di più”, “Ortica”, “Psycho” e dal recentissimo “Altalene”. Suo settimo album in studio, Ero Romantica è stato annunciato come progetto in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in un'alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90. "Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco di un’artista che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione".

E questa foto, priva di filtri, ne è la plastica dimostrazione.