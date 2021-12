Arisa senza filtri su Vito Coppola: "Tra noi c'è grande attrazione"

Un bacio rubato a fine esibizione e sguardi intensi pieni di passione. E' il romantico fermo immagine della finale di Ballando con le stelle che resta scolpito nella mente dei fan di Arisa e Vito Coppola, vincitori di questa edizione e senza alcun dubbio anche i più affiatati, tanto da far gridare più volte al flirt nato dietro le quinte.

Cosa c'è davvero tra loro? Il ballerino (single da poco) aveva chiarito tutto qualche settimana fa - dopo il primo bacio scattato sulla pista da ballo in diretta tv - assicurando che a legarli era soltanto una profonda amicizia. Non si era ancora mai pronunciata invece Arisa, che adesso mette la pulce nell'orecchio a chi fa il tifo per loro come coppia anche al di fuori del programma: "C'è affetto ma anche affinità - svela al Corriere della Sera - e sì, grande attrazione. Però boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo".

Il legame nato con Vito è stata una delle sorprese più belle che le ha fatto Ballando: "Tra i momenti più belli quando è venuto mio padre - ricorda - poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa e inaspettatamente la vittoria". Single, Arisa ha voglia di cambiare registro anche in amore: "Busso sempre io, ma ora mi stanno venendo i calli".

La lettera di Vito a Arisa

Durante la finale di Ballando con le stelle, sabato sera, è andato in onda un video in cui Vito Coppola ha letto una lettera ad Arisa: "Vorrei dirti una semplice parola. Grazie - le ha detto il ballerino - Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque".

Chi è Vito Coppola, carriera e vita privata

Classe 1992, nonostante la sua giovane età Vito Coppola vanta già una carriera densa di gavetta e importanti successi nel mondo della danza. Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, Coppola ha iniziato a studiare danza fin da bambino. La carriera agonistica è iniziata a 14 anni come ballerino di latino americano, partecipando a varie competizioni e conquistando ben 13 vittorie, tra il 2018 e il 2019. Entrato di diritto nell’albo d’oro della Fids, Coppola si è confermato undici volte campione italiano e figura tra i primi atleti nella classifica mondiale. Tra le sue tante esperienze lavorative figura anche la sua partecipazione ne tv nel team di professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Vito Coppola è da poco tornato single sopo la fine della storia con Valentina Sica, con cui viveva insieme a Bologna.