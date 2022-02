Arisa e Vito Coppola, è tornata la passione? Il bacio a luci rosse nel video di "Cuore"

Arisae e Vito Coppola. La coppia non sembrerebbe essere scoppiata, a differenza di quanto affermato da Arisa meno di un mese fa. Nel nuovo video del singolo Cuore la cantante e il ballerino appaiono molto, e sottolineiamo molto, affiatati. È vero, il videoclip potrebbe essere stato girato quando i due stavano ancora insieme, ma il sospetto che tra loro ci sia ancora qualcosa è forte.

La loro partecipazione al programma Il Cantante Mascherato, ma anche le numerose foto e storie Instagram condivise, ha riacceso l'interesse sulla coppia, che non potrà far altro se non aumentare dopo il passionale bacio che si sono scambiati nel video di Cuore (diretto da Marco Gradara).

Non un bacio di scena, non un bacio cinematografico, ma un vero e proprio bacio alla francese. I due ballano, Arisa mostra i passi imparati durante Ballando con le Stelle, dove è arrivata prima proprio in coppia con Vito.

La canzone è una ballata d'amore, ma è la dedica che ha scritto nel giorno di San Valentino a corredo di una foto scatta a lei e Vito sul set del video che dimostra il legame:

Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore, chi te lo insegna e dove lo ritrovi sempre. Certo è che devi amare almeno una volta nella vita per riconoscere l’amore e saperlo apprezzare. Ho avuto sempre un rapporto abbastanza difficile con la mia mamma come spesso accade nelle migliori famiglie, e credo di aver frainteso sempre tanti dei suoi comportamenti.

La cantautrice ha poi aggiunto: "Oggi però in ogni gesto che fa ci riconosco l’amore perché anche io amo.. Ho fatto un giro nell’iperuranio e ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello". Se non è questa una dichiarazione d'amore cosa potrebbe esserlo?

La coreografia passionale in Cuore

