Arisa e Vito Coppola, incroci pericolosi (e bollenti?) al Cantante Mascherato

Galeotta, anche stavolta, Milly Carlucci. Se a Ballando con le stelle la conduttrice era probabilmente inconsapevole della bomba che stava per far esplodere mettendo Arisa in coppia con il maestro Vito Coppola, questa volta sembra quasi fatto apposta. I due, che nel dance show di Raiuno si sono lasciati travolgere dalla passione, consumata in un lampo e finita poco dopo i titoli di coda del programma, si ritroveranno ne Il Cantante Mascherato. O meglio, si sono già ritrovati, visto che la trasmissione partirà domani e le prove sono iniziate.

La cantante è in giuria, Coppola invece farà parte del corpo di ballo e affiancherà Sara Di Vaira con le investigazioni. Nel backstage si vocifera di incroci pericolosi tra i due ex, anche se Arisa ha assicurato: "Siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci siamo dati tanto e ci daremo ancora tanto se Dio vuole - ha spiegato in un'intervista a Superguida Tv - L'esperienza che abbiamo condiviso ci ha unito molto". Tutto sotto controllo per il momento, nessun ritorno di fiamma e nessuna tensione all'orizzonte, ma gli sguardi che si lanciano pare siano eloquenti. E il programma ancora deve iniziare.

La storia tra Arisa e Vito Coppola

Una passione esplosa in sala prova, ma sulla pista di Ballando con le stelle Arisa e Vito Coppola non sono riusciti a tenerla nascosta e di puntata in puntata hanno condiviso con il pubblico il loro incontenibile feeling, tra baci e occhiate complici. La coppia è riuscita a ritagliarsi anche qualche momento di intimità fuori dallo studio, ma dopo un romantico weekend a Napoli qualcosa si è rotto e ognuno è tornato sulla sua strada. Senza rancori - o almeno così dicono - né ripensamenti, ma il capitolo amoroso potrebbe riaprirsi da un momento all'altro.