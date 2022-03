"State insieme o no?" Mara Venier chiede, Arisa e Vito Coppola "rispondono"

Da quando Vito Coppola e Arisa si sono conosciuti a Ballando con le Stelle molto si è detto sul loro rapporto che, tra alti e bassi, mai è stato chiarito fino in fondo. La forte attrazione scoppiata tra la cantante ex concorrente del dance show di Rai 1 e il ballerino sembrava destinata ad evolversi, ma poi la confessione sui social della rottura, il pianto in tv, a Citofonare Rai2, e, ancora, l'appassionato bacio nel videoclip della canzone Cuore ha nuovamente riaperto la questione che oggi Mara Venier ha affrontato schiettamente a Domenica In.

La coppia è stata ospite della puntata del 20 marzo 2020. Pronta, allora, la conduttrice con la domanda che tutti avrebbero voluto porre ai due: "State insieme o no?". "Tra noi c'è tanto tanto tanto affetto", ha risposto lui con evidente imbarazzo; "Io sono fidanzata con lui, lui no..." ha aggiunto Arisa. Poi il duetto sulle note di Shallow che ha sancito un'intesa evidente tra i due, innamorati per molti degli utenti che hanno commentato il momento televisivo sui social.

Io ci visto "qualcosa" dal giorno 1, felice di non essermi sbagliata ?? #DomenicaIn https://t.co/AvtJaoYeWk — Clarice (@SonoClarice) March 20, 2022

Arisa e Vito Bellissimiiii insieme ??#DomenicaIn — Patty N. (@patrizianucci11) March 20, 2022