Arisa e Vito Coppola, risveglio bollente in hotel

Arisa e Vito Coppola hanno trascorso la notte insieme in un hotel di Roma e a giudicare dalle immagini condivise su Instagram non c'è molto spazio per i dubbi sul loro rapporto, che continuano a non voler definire. Il risveglio è bollente: eccoli nel bagno della camera, in accappatoio lei e con un asciugamano legato in vita lui, poco dopo la doccia, mentre si preparano per una nuova giornata insieme.

Un momento di intimità che lascia intuire una complicità che va ben oltre la semplice amicizia. "Non possiamo definire il nostro rapporto perché cambia continuamente" ha detto la cantante a Domenica In, e parlando di Vito: "E' un ragazzo di un'intelligenza pazzesca e questo fa si che io lo adori particolarmente. La verità è che il nostro rapporto è in continuo cambiamento, ogni giorno prende forma". Nessuna etichetta, dunque, ma Arisa accanto a lui è al settimo cielo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'outing di Vito Coppola

Pochi giorni fa l'ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, ha pubblicato una storia in cui metteva in dubbio la relazione tra i due, ma soprattutto parlava della presunta omosessualità di Vito Coppola. Il ballerino ha avuto una relazione di 6 anni - di cui 3 di convivenza - con Valentina Sica, una fashion blogger napoletana. La loro storia è finita un anno fa, poco prima di Ballando con le stelle, dove poi Vito ha conosciuto Arisa. Sulla vita privata del maestro di ballo non si sa altro.