Arisa e la verità su Vito Coppola: "Sono innamorata, ma lui non vuole una relazione"

La carriera di Arisa sta vivendo un momento d'oro: il nuovo album, la vittoria di Ballando con le Stelle, la canzone "Fino all'alba" di cui è l'interprete scelta come inno ufficiale dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026, il viaggio a Pechino per la chiusura delle Paralimpiadi 2022 in cui ha cantato l'inno di Mameli e ovviamente Fino all'Alba. E ultima, ma solo cronologicamente, un concerto piano e voce per raccogliere fondi per l'Ucraina al Teatro lirico di Milano organizzato dalla Fondazione Francesca Rava.

La cantautrice è vicina alla Fondazione dal 2016 quando fu inclusa in un viaggio ad Haiti devastata dal terremoto. Il 2016 per Arisa è stato un anno particolare, "si sentiva inutile", confida in un'intervista al Corriere della Sera. Per colpa di un problema di salute in famiglia Arisa si sentiva "impotente, inquieta" e così quando la fondazione la chiamò per un concerto lei chiese di poter fare di più e così partì per l'isola dei Caraibi.

Tornò dal viaggio profondamente segnata, era "In crisi profonda". Aveva impresse nelle mente le immagini delle "bare di carta in cui ogni mattina seppellivano cinque o sei bimbi che non ce l’avevano fatta". Quel viaggio per lei fu una sorta di catarsi. Oggi sta cercando di essere "la migliore versione di me stessa. Ho realizzato il mio sogno, cantare, e devo essere grata. Il mio compito è far girare emozioni".

Il difficile rapporto con l'amore e con Vito Coppola

Arisa è stata molto presente in tv, da Amici a Ballando con le Stelle fino al Cantante Mascherato. Tutto questo era dovuto ad una sua esigenza: "Avevo bisogno di stabilire un rapporto col pubblico. Un rapporto di parentela, come dice Maurizio Costanzo. Il sorriso della gente che mi ama mi aiuta a sorridere". E poi Arisa ha aggiunto un particolare: "Finché non avrò altro, cercherò di tenermi quest’affetto e quello della mia famiglia".

"Finché non avrò altro", ovvero l'amore. A questo punto dell'intervista Arisa si fa più cupa: "Lasciamo perdere. Sono difficile e sono sempre circondata da tantissime persone: staff, manager, collaboratori. E ognuno mi dà un parere sulla mia vita. Io ascolto: la considerazione degli altri è sempre un arricchimento. Poi, decido io, ma non sempre ho lucidità di fare le scelte giuste, perché le mie scelte sarebbero radicali e quindi pericolose".

Sarebbero pericolose perché forse andrebbero a minare la sua carriera? Viene da chiedersi e Arisa, che è sempre molto onesta, durante l'intervista fa capire che sì è grata di avere tutto questo successo, di avere una bella carriera, ma lei sa anche cos'è la normalità e vorrebbe una casa e una famiglia da accudire, "ma vivo sempre la foga di dover fare, correre, andare e mi perdo per strada tutto. Si tende a pensare che i sentimenti siano solo il contorno al successo personale".

Adesso Rosalba è innamorata, ma le cose non stanno andando proprio come vorrebbe. La persona in questione è ovviamente Vito Coppola, suo maestro a Ballando con le Stelle. La loro relazione però è strana, quasi senza stabilità. Il problema è che non stanno insieme. "E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve".

Arisa e il desiderio di avere una famiglia

A questo punto dell'intervista Arisa ha parlato del suo desiderio di avere una famiglia, anche se non si considera una donna da sposare. Il problema non è la notorietà, anche se non fosse Arisa "e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima".

"Siamo fatti per amare", aggiunge ancora la cantautrice e lei sarebbe pronta ad amare qualcuno con tutta se stessa, a donargli la sua vita. Alla domanda "Ha voglia di famiglia?" Arisa non risponde direttamente, parte dal lavoro, "ha voglia di lavorare sodo", "perché è la mia vita". Ma ecco che il desiderio di costruire un futuro con qualcuno fa di nuovo capolino: "Ma ho anche voglia di vita vera". Alla soglia dei 40 anni, Rosalba Pippa ha un unico obiettivo: "Basta perdere tempo".