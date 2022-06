Arisa e Vito Coppola, ri-esplode la passione: le effusioni in strada

Arisa e Vito Coppola sono tornati insieme? Sembrerebbe proprio di sì stando alle foto pubblicate dal settimanale Vero che ha pizzicato i due in effusioni e baci appassionati per strada. La cantante e il suo insegnante di danza con cui ha vinto la scorsa edizione di Ballando con le stelle, dopo svariati tira e molla, dicharazioni d'amore e continue smentite, non hanno esitato nel mostrarsi, nel loro privato, più vicini che mai in una romantica passeggiata mano nella mano adornata da dolci effusioni e baci appassionati.

"Arisa ha ritrovato l'amore, se lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire!" sostiene il titolo dell'articolo che riporta le immagini "rubate" ai due vip che sembrano proprio aver ritrovato la loro complicità lontano dalle telecamere.

È tornato l'amore tra Arisa e Vito? Semrerebbe di sì ma ricordiamo che, ad aprile, la cantante aveva dichiarato di provare dei sentimenti per il ballerino ma che i due non stavano insieme perché Coppola voleva mantenere la sua indipendenza.

Ha forse cambiato idea? Sembrerebbe di sì ma non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.