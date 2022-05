"Per fortuna non sono di Napoli". Lo scontro che fa discutere a Uomini e Donne

(Nel video in alto, lo scontro a "Uomini e Donne")

Uno scontro fa discutere "Uomini e Donne". E' quello avvenuto tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, protagonisti di un acceso dibattito nato attorno a Melissa, dama che ha deciso di chiudere la relazione con Alessandro e che, nel corso della stessa puntata, è stata difesa da Armando. Ma andiamo con ordine, perché a far infuriare uno dei due è stata, in particolare, una battuta in merito ad una frase infelice sui napoletani.

Nel corso dell'appuntamento con Uomini e Donne in onda oggi, appunto, Melissa ha voluto interrompere la conoscenza con Alessandro (ex di Ida Platano, ndr) dopo alcuni brevi incontri. Una decisione accettata dall'uomo, che però si diceva interessato a lei. Peccato che, poco dopo, Armando ha ben pensato di accusarlo di ipocrisia.

Armando, napoletano, sostiene che il comportamento di Alessandro, di Salerno, non sia corretto perché ancora oggi sceglie di divertirsi nei locali del luogo, nonostante stia provando a trovare l'amore nel dating show di Canale 5. "Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continui a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?", è sbottato Armando.

E qui è intervenuta Tina Cipollari che, con una frase, ha contribuito a far accendere ulteriormente i toni. "Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli" ha detto l'opinionista ad Alessandro. "Lui non è di Napoli, è di Salerno", ha risposto Armando. E Alessandro ha sussurrato a bassa voce: "Per fortuna". Una frase, quest'ultima, che ha mandato su tutte le furie il napoletano. "Ma perché che hai da dire su Napoli? Ma senti che dici? Sei un cafone" ha urlato Armando infuriato.

A questo punto, Maria De Filippi ha invitato tutti a calmarsi. E Armando ha chiesto di poter uscire dallo studio per riuscire a "sbollire".