Uomini e donne, Maria De Filippi 'tuona' contro il commento sessista di Armando

"Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all'uomo". Una frase espressa da Armando Incarnato, nei confronti della nuova dama Nicole, fa sobbalzare in studio Queen Mary. Di primo acchito sembrava infatti essere un chiaro riferimento al "sesso debole" e pertanto Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a spiegarsi meglio.

"Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna", chiarisce Armando. "Per come lo hai detto prima sembrava che la donna fosse inferiore all'uomo", ha replicato De Filippi. "No, assolutamente no", ha precisato il cavaliere.

Questa nuova frequentazione di Armando sembra svelare un lato del suo carattere che non è solito mostrare in studio: "Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante - ha sottolineato il cavaliere - e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo".