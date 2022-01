Incidente stradale per Arnold Schwarzenegger: il suo suv ha schiacciato un'auto

Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente d'auto venerdì pomeriggio. L'attore ed ex governatore della California si trovava a Los Angeles, a Brentwood vicino a casa sua, quando ad un incrocio è avvenuto il sinistro. Le auto coinvolte nel sinistro sono quattro, Schwarzenegger è rimasto illeso, una donna è stata portata all'ospedale per delle ferite lieve, secondo quanto riportano i media statunitensi.

A dare la notizia, con annesse foto, è stato il giornale di gossip Tmz che ha descritto anche la dinamica, anche se le foto sono molto eloquenti: il suv dell'attore di Terminator è salito sopra il cofano dell'auto guidata dalla donna.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

Il Los Angeles Times citando il portavoce dell'attore, fa sapere che è rimasto completamente illeso e che la donna non ha riportato ferite gravi.

Arnold Schwarzenegger ha iniziato la carriera politica nei primi anni 2000 ed è stato governatore della California fino al 2011, oggi ha 74 anni.