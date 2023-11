Arrestato per traffico di droga ex giurato di Ballando con le Stelle

Arrestato in Spagna il ballerino Rafael Amargo. Star del flamenco, ex giurato di Ballando con le stelle, è finito in manette con la pesante accusa di traffico di droga. In attesa del processo - che inizierà il prossimo 8 aprile - si trova nel carcere di Soto del Real, a Madrid, e rischia 9 anni di reclusione per spaccio.

Amargo è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo una perquisizione nel suo appartamento. La polizia ha trovato 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper. Il trasferimento in carcere è scattato perché ha più volte violato l'obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo.

Celebre volto televisivo in Spagna, Rafael Amargo è molto famoso anche in Italia per aver partecipato alla decima edizione di Ballando con le Stelle - nel 2014 - come giurato, accanto a Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Inoltre ha fatto parte del cast della sesta edizione di Pechino Express, in coppia con Olfo Bosè.