Asia Argento oggi compie 48 anni: "Guardarmi allo specchio è complicato, la sobrietà rimane la mia priorità"

Era il 14 maggio quando Asia Argento aveva comunicato con estremo orgoglio di essere libera, "da oltre un anno", dalle droghe e dall'alcol e oggi, 20 settembre, nel giorno del suo compleanno ha scritto una sorta di resoconto dell'ultimo anno ed è grata. "Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno - ha scritto Argento - provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo".

Le sue parole sono accompagnate da un carosello di foto: lei nuda di fronte allo specchio, lei nel giorno del parto della figlia Anna Lou, lei con il figlio Nicola Giovanni. Sono immagini dolci, tenere e se guardate mentre si legge la lunga didascalia assumono un significato particolarmente intimo.

"Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio", scrive Asia.

"Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda - spiega l'attrice -, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari. Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro". La sobrietà è un aspetto fondamentale della sua vita, perché senza di quella non riuscirebbe a vivere: "Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo".