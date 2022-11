Asia Argento, la toccante dedica per l'amico scomparso: "Devastata, non so come andare avanti"

Asia Argento è devastata dalla scomparsa improvvisa di uno dei suoi più cari amici. L'attrice 47enne, infatti, non è ancora riuscita ad accettare la morte di Kiko Loiacono, il tour manager e produttore di origini baresi che, proprio oggi, ha perso la vita lasciando tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo sotto shock tra cui proprio la figlia di Daio Argento che, con Loiacono, aveva un rapporto strettissimo.

La regista romana, infatti, ha deciso di dedicare a Kiko, pseudonimo di Domenico, un lungo post su Instagram dove ha espresso tutta la sua tristezza e il suo dolore per la scomparsa del 54enne.

"Ho perso uno dei miei più cari amici - è così che inizia il dolcissimo e toccante post Instagram di Asia Argento - e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile. L'unica cosa che mi dà un po' di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l'anima. Hai creato così tanti legami con altre persone. Sei stato davvero brillante nella tua vita, amico mio. Non sono sicura di come andare avanti senza i nostri scambi quotidiani. Ma mi sento fortunata per essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita"

Chi era Kiko Loiacono

Domenico Loiacono era un producer musicale e tour manager di 54 anni di origini baresi. Loiacono dalla fine degli anni '90 si era trasferito da Bari a Londra dove ha continuato a vivere e lavorarre nella musica fino al suo ultimo giorno. Domenico, dopo una laurea in farmacia, ha deciso di spostarsi in un altro settore professionale, quello della musica, sua grande passione ed è subito diventato manager di gruppi indipendenti accompagnandoli per tutta Europa con il suo "Kiko bus". Tra i tantissimi gruppo che hanno collaborato con lui ci sono i Primal Scream e i Mogwai.