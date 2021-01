Asia Argento e Fabrizio Corona, serata 'proibita' a casa di lui (ai domiciliari)

Chi si rivede! Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme. I due, che hanno avuto una relazione lampo nel 2018, si sono visti ieri sera a Milano, a casa di lui. L'attrice è in città per la promozione del suo libro, 'Anatomia di un cuore selvaggio', e ha fatto visita all'ex, con cui continua ad avere un gran feeling.

Una serata 'gangsta', come si vede nelle storie di Instagram: musica rap, pose da duri, ma alla fine anche un bel bacio. Ritorno di fiamma? Sembrerebbe più una trovata promozionale - conoscendo il modus operandi dell'ex re dei paparazzi - questa volta utile più ad Asia Argento, nel bel mezzo del lancio della sua autobiografia. Corona condivide la copertina sui social, insieme alle foto del loro 'amore ritrovato', o meglio, come scrive lui: "L'amore al di là del cuore" (taggando la casa editrice del libro).

Asia Argento a casa di Corona, ma lui è ai domiciliari

Una serata 'proibita', quella di ieri sera, non solo per le restrizioni anti-Covid. Fabrizio Corona, agli arresti domiciliari, non potrebbe infatti ricevere visite, mentre nelle storie Instagram pubblicate compaiono sia Asia Argento che Nathan, il suo personal trainer. E non è la prima volta che accadono episodi simili a casa Corona. Lo scorso aprile era già stato richiamato dai giudici, sempre per aver ospitato il coach, mentre a luglio i carabinieri - chiamati dai vicini di casa per la musica alta - lo trovarono a cena con diversi amici.

Sotto le storie e i post pubblicati da Fabrizio Corona