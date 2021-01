Asia Argento e il legame con Fabrizio Corona: "Mi è stato vicino quando mia madre stava male"

Nessun ritorno di fiamma tra Asia Argento e Fabrizio Corona, come si era ipotizzato qualche giorno fa, quando sono tornati a farsi vedere insieme - e in atteggiamenti molto confidenziali - a casa di lui. Tra loro, che nel 2018 hanno avuto una relazione lampo, c'è però una profonda amicizia. Parola dell'attrice, che questa mattina a Storie Italiane ha provato a spiegare il loro rapporto.

"Sono molto amica di Fabrizio" ha fatto sapere, e riguardo al bacio pubblicato su Instagram l'altro giorno ha detto: "L'abbiamo fatto per gioco, per provocazione". La loro è un'amicizia profonda: "Sono molto affezionata alla sua famiglia - ha detto Asia Argento - Ha una famiglia straordinaria. Tutti lo conoscono per la corazza, un po' come succede a me. Anche lui è una persona che ha sofferto moltissimo".

Asia Argento è molto legata a Fabrizio Corona e gli è anche molto grata: "Quando mia madre è stata male, lui mi cercava e mi incoraggiava ogni giorno. Questo l'hanno fatto in pochissimi: solo mio padre e lui. Lui è una persona molto diversa da quella che raccontano i giornali". Insomma, nessun ritorno di fiamma ha assicurato l'attrice, che quando si tratta di Corona tira fuori le unghie: "Guai a chi me lo tocca".