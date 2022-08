Asia Argento innamorata? Chi è Michele Martignoni, con lei nelle ultime foto di coppia

Nessun riferimento chiaro a possibili risvolti sentimentali; a corredo delle ultime foto postate su Instagram, solo un accenno alla serenità che sta caratterizzando la sua vacanza estiva: se davvero il cuore di Asia Argento sia tornato a battere sarà il tempo e forse lei stessa a dichiararlo, ma al momento la complicità con l'uomo al suo fianco è decisamente evidente.

L'attrice e regista, single da anni dopo la morte del compagno Anthony Bourdain e il breve flirt con Fabrizio Corona, si mostra molto affiatata con Michele Martignoni, il campione di MMA con cui sta trascorrendo questi giorni al mare. Sorrisi, abbracci, carezze e gambe intrecciate sono immortalati negli scatti condivisi con i follower che celebrano le foto di coppia con decine di cuori rossi.

Chi è Michele "Titi" Martignoni

Ma chi è Michele Martignoni che compare accanto ad Asia Argento nelle ultime foto di coppia? Conosciuto anche con il nome di The Italian Thunder ("La Tempesta Italiana"), Martignoni ha 26 anni (20 in meno dell'attrice) ed è nato a Roma. Fisico scolpito, occhi chiari e capelli scuri, è un astro nascente delle arti marziali miste. "Le sciocchezze fanno la perfezione, e la perfezione non è sciocchezza" si legge nella sua bio Instagram dove, al momento, vanta un seguito di oltre 4mila follower. Martignoni è il detentore del record della vittoria più veloce nella storia della disciplina (solo 7 secondi con un calcio volante) che gli è valsa il soprannome.